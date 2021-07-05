الكهرباء في العراق ماتت - منتولة - بالكهرباء!! - علي عرمش شوكت

2021/07/05 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت يصف العراقيون فقدان الطاقة الكهربائية عن بيوتهم واماكن عملهم بانه شبيه بالانسان صاحب الصحة التامة الذي يتعرض لـ " نتلة " اي صعقة كهربائية فيتوفى ولا من يبحث عن السبب الحقيقي لوفاته، لان الكهرباء قد قتلته.



فكيف يتم محاسبة هذه الطاقة الفاعلة في كل مفصل من حياتنا اليومية ؟.



يعني القوة المتنفذة في امور البلد عموماً..



وهنا المقصود ان سبب موت الكهرباء هي فساد وفشل اي انها بمثابة صعقة الاوساط التي بيد ......





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