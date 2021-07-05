ذي قار…إحتجاجات مطلبية وصراعات عشائرية على المناصب

2021/07/05 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري – ذي قار منذ إندلاع التظاهرات في تشرين 2019 في عدد كبير من المحافظات العراقية وإستمرارها لأكثر من عام، وتوقفها في عدد من المدن، بقيت محافظة ذي قار هائجة بالإحتجاجات ومستمر التصعيد بين […]

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