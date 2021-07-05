من مصر وبنغلاديش وإريتريا.. إنقاذ 369 مهاجرا من قارب خشبي في المتوسط

2021/07/05 | 14:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغاثت السفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة "إس أو إس المتوسط" ليل الأحد الاثنين، 369 مهاجرا كانوا على متن قارب في البحر المتوسط، في سادس عملية انقاذ خلال أيام، كما أفادت المنظمة غير الحكومية.

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