الدفاع المدني تنقذ 75 عجلة وتخمد حريقاً نشب في 6 عجلات بمرآب مستشفى وسط بغداد

2021/07/05 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن أخماد حريقاً في مرآب مستشفى وسط بغداد وأنقاذ 75 عجلة .

وقالت المديرية في بيان ان “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل ستة عجلات مدنية وانقذت 75 عجلة اخرى قبل ان تلتهمها النيران في مرآب غير نظامي يعود لمستشفى الكاظمية التعليمي “.

وأضافت أن ” فرق الدفاع المدني طوقت النيران وعزلت العجلات المحترق عن العجلات الاخرى في ذلك المرآب المخصص لركن عجلات الكوادر الطبية والموظفين وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”.

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة احتراق حشائش متيبسة قريبة من العجلات المتوقفه في المرآب .

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