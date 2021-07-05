2021/07/05 | 14:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان يوم الاثنين، عن تأجيل امتحانات المرحلة الـ 12 الاعدادية الى الاول من اب المقبل.

وجاء في بيان الوزارة، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان امتحانات المرحلة الـ 12 الاعدادية تأجلت الى مابعد عيد الاضحى، مؤكدة تأجيل الامتحانات الى الاول من اب 2021.

واضاف البيان: ان الامتحانات ستجري في 2021/8/1 وفق نفس الجدول الذي اعلنته الوزارة سابقا.

PUKmedia ترجمة

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