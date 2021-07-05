صور جديدة من حريق الكاظمية.. النيران تلتهم 6 سيارات

2021/07/05 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت مديرية الدفاع المدني العامة، الاثنين، بياناًن بشأن حريق مرآب مستشفى الكاظمي في العاصمة بغداد.

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وقالت المديرية في بيانها الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تموز 2021)، إنه "سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل ستة عجلات مدنية وانقذت 75 عجلة أخرى قبل أن تلتهمها النيران في مرآب غير نظامي يعود لمستشفى الكاظمية التعليمي".

وأضافت، "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وعزلت العجلات المحترقة عن العجلات الأخرى في ذلك المرآب المخصص لركن عجلات الكوادر الطبية والموظفين، وانهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وتابعت، أن "سبب الحادث كان نتيجة احتراق حشائش متيبسة قريبة من العجلات المتوقفه في المرآب".

واصدرت إدارة العتبة الكاظمية، الاثنين، توضيحاً بشأن حريق مرآب مستشفى الكاظمية التعليمي.

وقالت إدارة مدينة الإمامين الكاظمين في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تموز 2021)، "انتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول وجود حريق في المستشفى، وتود إدارة المدينة الطبية أن تبين للمواطنين الكرام أن لا وجود لأي حريق داخل مدينة الإمامين الكاظمين(ع)، وان ماحصل هو اندلاع حريق في مرآب خارج أسوار المستشفى".

وأضافت، "وانطلقت بعدالحريق مباشرة ملاكات الدفاع المدني في مدينة الإمامين الكاظمين (ع) لإطفائه، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، وتم إطفاؤه في الحال ولا وجود لأي أضرار بشرية".

واخمدت فرق الدفاع المدني، في وقت سابق، حريقا اندلع داخل مرآب للسيارات في مستشفى الكاظمية التعليمي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تموز 2021)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل مرآب للعجلات في مستشفى الكاظمية التعليمي ببغداد".

وأضافت "تم انقاذ ٧٥ عجلة مختلفة فيما احترقت ٦ عجلات أخرى جراء هذا الحادث".

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