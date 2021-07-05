2021/07/05 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد إعلام الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بإحباط عملية تسلل لداعش في ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوات اللواء الرابع في الحشد االشعبي تمكنت اليوم، من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية تسلل لداعش في ديالى المركز الخبري الوطني.

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