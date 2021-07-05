توقيع بريء جدا - فكري آل هير

2021/07/05 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فكري_آل_هير عشت أربع سنوات بعد ولادتي في قريتي الصغيرة (هير)، أتذكر منها الكثير من الأمور ومازلت قادرا على استعادة صور دقيقة من ذاكرتي لوجوه وأحداث وأمور قمت بها أو وقعت لي في النصف الثاني من تلك الفترة..!!- عرفت لاحقاً أن هذه ميزة نادرة لا تتوفر إلا لأشخاص يتمتعون بذكاء حاد..؟!- لكن ليس هذا ما أريد أن أخبركم عنه....كانت قريتنا آنذاك بدائية إلى حد أنه كان مسموح لنا نحن الصغار أن نترك لأجسامنا ......





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