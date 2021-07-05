من يستطع ان يُخمن وضع العراق بعد انهيار النظام الإيراني الكهنوتي؟ - احمد موكرياني

2021/07/05 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان تخمين ما يؤول اليه الوضع في العراق بعد سقوط النظام ألإيراني هو ضرب من التنجيم، فلا يمكن لأحد مهما كان عنده من فراسة وخلفية سياسية او ثقافية او علمية وتفكير استراتيجي ان يتوقع الحالة التي تكون فيها العراق بعد سقوط النظام الإيراني، وهو امر محتمل أكثر من أي وقت آخر بسبب معاناة الشعوب في إيران وتطويره للسلاح النووي وهو السبب الذي اسقط حكم صدام حسين، ولكن من الممكن ان نتوقع الفوضى في اليوم التالي لس ......





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