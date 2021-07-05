الدفاع المدني تنقذ 75 عجله وتخمد حريق في 6 عجلات في مرآب مستشفى وسط بغداد

2021/07/05 | 14:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

سيطرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ على حادث حريق اندلع داخل ستة عجلات مدنيه وانقذت خمسة وسبعون عجلة اخرى قبل ان تلتهمها النيران في مرآب غير نظامي يعود لمستشفى الكاظمية التعليمي .

حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وعزلت العجلات المحترق عن العجلات الاخرى في ذلك المرآب المخصص لركن عجلات الكوادر الطبية والموظفين وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة احتراق حشائش متيبسة قريبة من العجلات المتوقفه في المرآب .

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