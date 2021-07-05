القبض على شخص قتل والده وإصاب أخاه بعيارات نارية شرقي بغداد

2021/07/05 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم قتل والده وإصاب أخيه بعيارات نارية شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من الشرطة المحلية، القت القبض على متهم أقدم على قتل والده وإصابة أخيه باطلاقات نارية".

ولفتت الى ان "عملية القبض تمت بعد ورود إخبار من احد المواطنين عن وجود حالة مشاجرة عائلية في منطقة حي الكوفة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد"، مشيرة الى انها "شكلت على الفور فريق عمل والتوجه إلى مكان الحادث وإحكام طوق امني حول المنزل ومنع هروب المتهم والقبض عليه بالجرم المشهود وضبط بحوزته سلاح الجريمة "مسدس محور".وختمت بالقول " تم تسليم المتهم إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".

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