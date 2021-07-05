2021/07/05 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الشرطة الاتحادية، القاء القبض على متهم قتل والده وأصاب أخيه بعيارات نارية شرقي بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان ان “قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من الشرطة المحلية، القت القبض علىمتهم أقدم على قتل والده وإصابة أخيه باطلاقات نارية“.

واوضحت ان “عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود إخبار من احد المواطنين عن وجود حالة مشاجرة عائلية في منطقة حي “الكوفة” بمدينةالصدر شرقي العاصمة بغداد ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان الحادث وإحكام طوق امني حول المنزل ومنع هروبالمتهم والقبض عليه بالجرم المشهود وضبط بحوزته سلاح الجريمة مسدس محور وتسليمه إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونيةوالتحقيقية بحقه“.

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