تعرف على مجموعة العراق في بطولة كأس العرب للناشئين

2021/07/05 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سحبت ظهر اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة لكرة القدم.

وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات تونس وموريتانيا واليمن.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخباً وهم كل من: المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن.

وتستضف المملكة المغربية منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، حيث ستقام منافساتها خلال الفترة من الـ 29 من تموز الجاري حتى الـ 15 من أب القادم.

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