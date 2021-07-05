2021/07/05 | 14:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا لتحالف كوردستان يوم الاثنين، اجتماعه الاول برئاسة لاهور شيخ جنكي رئيس التحالف، وحضور المخول العام واعضاء اللجنة، وذلك بمبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية.

المجتمعون بحثوا وبشكل دقيق ومفصل آلية التنسيق والعمل المشترك، في ضوء الاوضاع السياسية في العراق واقليم كوردستان والخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاق والتحالف بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير للانتخابات التشريعية المقبلة.

كما تم التأكيد، ان تحالف كوردستان خطوة شجاعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير من اجل المصالح العليا للشعب وتحقيق الوحدة الوطنية والقومية، ووحدة الخطاب الكوردي في بغداد، وان يصبح التحالف في المستقبل، عاملا مؤثرا لضمان حقوق شعب كوردستان ومعالجة المشاكل وابرزها المشاكل المالية وضمان الرواتب والمستحقات المالية.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة لاهور شيخ جنكي.. تحالف كوردستان يعقد اجتماعه الاول) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة لاهور شيخ جنكي.. تحالف كوردستان يعقد اجتماعه الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).