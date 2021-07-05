’حمّى’ البدلة الرسمية.. محافظة عراقية تفرض على الموظفين ارتداء الزي الرسمي

2021/07/05 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت محافظة صلاح الدين، الاثنين، كافة موظفي دوائرها، بارتداء الزي الرسمي المتمثل ببدلة متكاملة وربطة عنق.

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وذكرت وثيقة صادرة عن المحافظة تلقى "ناس" نسخة منها، (5 تموز 2021)، "على كافة الموظفين ارتداء الزي الرسمي (بدلة متكاملة مع ربطة عنق) بثلاثة ألوان (النيلي، الرصاصي، الأسود)، خلال فترة الدوام الرسمي".

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