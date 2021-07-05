2021/07/05 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أكدت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم الاثنين، أن قانون الأحوال الشخصية وتحديداً المادة (57) تمر بجدل كبير تحت قبة البرلمان، مبينا ان الخلافات عليه بين النائبات والنواب مستمر حتى الان.وقال عضو اللجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدل برلماني حول قانون الأحوال الشخصية المركز الخبري الوطني.

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