نتائج قرعة كأس العرب تحت 17 سنة.. هذه مجموعة العراق

2021/07/05 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأفرزت نتائج قرعة كأس العرب تحت 17 سنة، اليوم الإثنين، تواجد العراق في المجموعة الثالثة بجانب تونس وموريتانيا واليمن.وتقام البطولة في المغرب ابتداء من يوم 29 للشهر الحالي.وسحب ظهر اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة لكرة القدم.ويشارك في البطولة منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن.وتستضف المملكة المغربية منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، خلال الفترة من 29 تموز الجاري وحتى 15 آب المقبل.

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