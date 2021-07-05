قتل والده وأصاب أخاه بعيارات نارية.. تفاصيل جريمة ترويها الشرطة الاتحادية ببغداد

2021/07/05 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تمكن مفارزها من القاء القبض على متهم قتل والده واصاب أخيه بعيارات نارية شرقي بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من الشرطة المحلية تمكنت من القبض على متهم أقدم على قتل والده وإصابة أخيه باطلاقات نارية".وأضافت ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود إخبار من احد المواطنين عن وجود حالة مشاجرة عائلية في منطقة حي "الكوفة" بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان الحادث وإحكام طوق امني حول المنزل ومنع هروب المتهم والقبض عليه بالجرم المشهود وضبط بحوزته سلاح الجريمة "مسدس محور"، لافتة الى أن "المتهم تم تسليمه إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".

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