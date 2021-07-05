السيد مقتدى الصدر يلزم جواد الحجيمي بخلع الزي الحوزوي لمدة عام كامل

2021/07/05 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إلى مقاطعة أحد اتباعه، فيما قرر غلق صفحاته الشخصية.

وذكرت وثيقة صادرة من المكتب انه نظراً لعدم التزام المدعو جواد الحجيمي بالتوجيهات المركزية والنصائح والعقوبات التي وجهت له لأكثر من مرة، تقرر خلع الزي الحوزوي لمدة عام كامل وعدم ارتدائه لأي سبب كان، وترك مواقع التواصل الاجتماعي وغلق صفحاته الشخصية.

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