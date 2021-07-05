رئيس إقليم كردستان يبحث تطوير العلاقات بين روسيا وأربيل وبغداد

2021/07/05 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، السفير الروسي لدى بغداد ايلبروس كوتراشيف والوفد المرافق له.

وأكد البارزاني وكوتراشيف ضرورة الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات بين العراق وإقليم كردستان وروسيا، بحسب بيان لرئاسة الإقليم.

وذكر البيان أن السفير الروسي عبر عن إعجابه بالتطور العمراني الذي شهده الإقليم، وأشار الى ان وزارة الخارجية الروسية تولي أهمية كبيرة للقضية الكردية وكذلك تحدث عن كرد روسيا الذين لديهم دور فاعل في العديد من المجالات ولديهم مكانتهم البارزة.

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