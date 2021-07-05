مديرية الأسايش: ضبط شخص بحوزته أكثر من 106 كيلو غرامات هيروين

2021/07/05 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية أسايش السليمانية، ضبط شخص بحوزته أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات نوع “هيروين”، حاول نقلها الى خارج الإقليم عبر مكتب لنقل البضائع.

وذكرت المديرية في بيان أن قواتها ضبطت شخصا بحوزته 106 كيلوغرامات، و75 غراماً من المواد المخدرة نوع هيروين، في أحد مكاتب النقل بمحافظة السليمانية، مبينة أن المتهم كان يحاول تهريب تلك المادة الى الخارج المدينة.

وأضاف ان المتهم حاول وضع المادة المخدرة بين مواد البضائع والمواد الأخرى ونقلها على شكل كميات صغيرة الى خارج الإقليم، ولفت البيان الى أنه تم إحالة الملف الى القضاء.

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