استهداف صاروخي يطال 'عين الاسد' في الانبار

2021/07/05 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت محيط قاعدة عين الاسد في الانبار".وأشار إلى "عدم وقوع إصابات جراء الاستهداف".

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