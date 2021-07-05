بالصور .. الدفاع المدني: إخماد حريق في مرآب مستشفى وسط بغداد وإنقاذ 75 عجلة

2021/07/05 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن إخماد حريق في مرآب مستشفى وسط بغداد وإنقاذ 75 عجلة .

وذكرت المديرية في بيان ان فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل ست عجلات مدنية وأنقذت 75 عجلة أخرى قبل ان تلتهمها النيران في مرآب غير نظامي يعود لمستشفى الكاظمية التعليمي.

وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران وعزلت العجلات المحترقة عن العجلات الأخرى في المرآب المخصص لركن عجلات الكوادر الطبية والموظفين وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة احتراق حشائش متيبسة قريبة من العجلات المتوقفة في المرآب بحسب البيان .

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