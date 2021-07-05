المرور العامة: هنالك توجه لترقين فئات محددة من المركبات حسب سنة صنعها

2021/07/05 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت مديرية المرور العامة الى وجود نية لتسقيط المركبات اجبارياً لبعض المركبات وحسب سنة صنعها.

مدير المرور اللواء طارق اسماعيل أكد في تصريح للوكالة ان ترقين قيد المركبات مستمر وان هنالك دراسة من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل قانونيا وموضوعيا على حد تعبيره، ويكون اجباريا بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط، نافيا في الوقت ذاته وجود أي توجه للعودة الى نظام الزوجي والفردي، كون ذلك مخالفا للدستور ولحرية الانسان ومضرا بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب سيارات الأجرة.

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