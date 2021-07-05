بيانات: كورونا يتسبب بوفاة نحو 4 ملايين شخص ويصيب أكثر من 183.7 مليون إنسان

2021/07/05 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب فيروس كورونا بوفاة ثلاثة ملايين وتسع مئة وثمانين ألفا وتسع مئة وخمسة وثلاثين شخصاً حول العالم منذ بدء انتشار الجائحة في كانون الأول ألفين وتسعة عشر.

وأكدت بيانات عالمية رسمية أن إجمالي عدد الإصابات الكلية في عموم العالم وصلت إلى مئةٍ وثلاثة وثمانين مليونا وسبع مئة وواحد وأربعين ألفا وخمس مئة وسبعين إنسان.

وأضافت البيانات المستندة التقارير العالمية الأخيرة، أن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات يومية هي البرازيل بثماني مئة وثلاثين حالة، تلتها الهند بسبع مئة وثلاث وعشرين حالة وفاة.

هذا، وتظل الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات بإجمالي وصل إلى ست مئة وخمسة آلاف وخمس مئة وست وعشرين حالة وفاة.

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