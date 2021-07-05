توضيح من الداخلية يخص تعطّل رابط التقديم على البطاقة الوطنية

2021/07/05 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

تنويه

اعلنت وزارة الداخلية ان هناك عددا من

الصفحات الوهمية تقوم بنشر الاخبار

الكاذبة من بينها خبر كاذب مفاده (تعطل

تام يصيب رابط التقديم على البطاقة

الوطنية ومنذ ١٠ أيام) .



ونود ان نبين

لمواطني

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