نائب يكشف عن

2021/07/05 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب جمال المحمداوي، اليوم

الاثنين، أن شركات الهاتف النقال في

العراق "متهربة ضريبياً" لسنوات عدة،

مشيراً إلى أن الهيئة العامة للضرائب

دعت وزارة المالية إلى إيقاف عمل إحدى

تلك الشركات ولم يتم اتخ

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