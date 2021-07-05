تجاوزت الـ8 آلاف اصابة.. قفزة كبيرة بعدد اصابات كورونا في العراق

2021/07/05 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،

ارتفاعاً كبيراً بإصابات فيروس كورونا

تخطى الـ8 آلاف اصابة خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مختبراتها سجلت 8030 اصابة

جديدة، و5789

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