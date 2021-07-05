الداخلية تنفي عطل رابط التقديم على البطاقة الوطنية وتؤكد استمرار الحجز

2021/07/05 | 16:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع نفت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ما تم تداوله عن عطل رابط التقديم على البطاقة الوطنية بموقعها الإلكتروني، فيما أكدت الاستمرار بالحجز.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك عددا من الصفحات الوهمية تقوم بنشر الاخبار الكاذبة من بينها خبر كاذب مفاده (تعطل تام يصيب رابط التقديم على البطاقة الوطنية ومنذ 10 أيام)"، لافتة الى أنها "تود أن تبين للمواطنين أن هذا الخبر غير صحيح والحجز مفتوح علماً أن عدد المواطنين الذين حجزوا ليوم أمس الرابع من تموز بلغ 12 ألفاً ومديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة مستمرة بتوفير الحجز".وأكدت المديرية في الوقت نفسه وفقا للبيان، بأن "توابعها ليست مسؤولة عن الاكشاك الموجودة خارج الدوائر وأن أي وثيقة تصدر منهم لا علاقة للمديرية بها، مع الاستمرار بتوفير الخدمات للمواطنين كافة".

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