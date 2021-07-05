شنيشل يتحدث عن مباريات فريقه: ستكون صعبة

2021/07/05 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

تحدث مدرب نادي الزوراء، راضي شنيشل، اليوم الإثنين، عن مباريات فريقه مع النجف، فيما أكد أنها ستكون صعبة.

وقال شنيشل، لـ(بغداد اليوم)، إن "المباريات الاربع المتبقية كلها صعبة، وصعوبتها كونا ستجرى مع الفرق التي ستنافس، وفريق النجف هو فريق محترم في هذا الموسم وكادر تدريبي محترم نقله نلقة نوعية والجانب المعنوي لديهم عال".

وأضاف، أن "المباراة ستكون صعبة وستعتمد على الفريقين وفيها واجبات وممكن تكون مغلقة واهدافها قليلة"، مردفاً: "واعتقد ان المباراة صعبة على الفريقين وتحسب بست نقاط ".

ولفت إلى أن "الفريق الذي يتغلب اليوم، سيحصل على ست نقاط لا ثلاث نقاط، كون ستؤخذ من الفريق المنافس ثلاث"، لافتاً إلى "غياب اللاعب مصطفى محمد، بداعي الاصابة".

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