محافظة صلاح الدين تلزم موظفيها بارتداء الزي الرسمي اثناء الدوام

2021/07/05 | 16:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت محافظة صلاح الدين الزام موظفيها كافة بـارتداء الزي الرسمي (بدلة متكاملة مع ربطة عنق ) اثناء الدوام الرسمي ، وبخلافه لايسمح لاي موظف بدخول مبنى الدائرة ./انتهى5

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