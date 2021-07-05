القوات الأمنية تفتح تحقيقاً بحادثة قصف 'عين الاسد'

2021/07/05 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق بحادثة قصف "عين الاسد" في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".وأشارت إلى "ضبط عجلة نوع كيا حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".

وكان مصدر أمني، قد افاد للسومرية نيوز، بان "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت محيط قاعدة عين الاسد في الانبار، دون خسائر".

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