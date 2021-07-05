2021/07/05 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني مطلع، الاثنين، عن الشروع بتنفيذ عاجل لاستراتيجية المفازر الجوالة لحماية خطوط 4 محافظات عراقية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مفارز امنية مشتركة بدأت منذ ساعات الفجر الاولى بتطبيق فعلي لاستراتيجية المفارز الجوالة في جميع القواطع التي تمر بها خطوط الطاقة الكهربائية الرئيسة لاسيما القادمة من بغداد صوب ديالى وكركوك وصلاح الدين"، موضحا ان "عمل المفارز سيكون كلا حسب قاطعه من ناحية إناطة مهمة المتابعة والتدقيق اليومي لأي تحركات مريبة بغية التنسيق المباشر مع الأهالي من خلال الإبلاغ الفوري عن اي غرباء يحاولون الاقتراب من الابراج ليلا او نهارا.

واضاف المصدر،انه "سيتم التعامل مع من يحاول استهداف أبراج الطاقة الكهربائية بانه إرهابي ويعتقل فورا ويعرض للقضاء"، مؤكدا بان "هناك 4 مناطق ستكون ذات اهتمام عال ابرزها خان بني سعد والصفرة واكباشي وحمرين، باعتباره الاكثر استهدافا لأبراج الطاقة في الاشهر الاخيرة من قبل الجماعات المسلحة".

واشار الى "وجود تشديد مضاعف على خطوط الطاقة الكهربائية خاصة في الليل بسبب أوامر مشددة من بغداد بضرورة منع اي خروقات تستهدف الخطوط واستغلال اي موارد متوفرة في اطار احباط اي محاولات ترمي لضرب المنظومة الكهربائية"، موضحا بان "الحشد الشعبي والعشائري والجيش وطوارئ الشرطة كلها تشترك الآن في تطبيق استراتيجية المفارز الجوالة كلا ضمن قاطعه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما "المفارز الجوالة"؟.. تفاصيل استراتيجية جديدة لحماية خطوط 4 محافظات عراقية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما "المفارز الجوالة"؟.. تفاصيل استراتيجية جديدة لحماية خطوط 4 محافظات عراقية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).