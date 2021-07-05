بالفيديو إحباط محاولة تهريب سجناء 'داعش' في أربيل

2021/07/05 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب سجناء في محافظة أربيل.

وقال الجهاز في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "باعتراف أحد الارهابيين، فان داعش كان لديه خطط لمهاجمة الادارة العامة لمكافحة الارهاب في اربيل لانقاذ سجناء داعش".

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