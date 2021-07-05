2021/07/05 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبير الوطني اقتربت أسعار النفط ، مساء اليوم الإثنين ، من حاجز الـ 77 دولاراً بعد تأجيل اجتماع أوبك+ لبحث زيادة الانتاج والذي لم يحدد موعده بعد بسبب خلافات الدول الأعضاء.ومنذ 3 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار النفط تقترب من 77 دولارا بعد تاجيل اجتماع اوبك+ المركز الخبري الوطني.

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