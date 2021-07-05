2021/07/05 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الاثنين، عن فقرات مشروع قانون التعليم الموازي، فيما حددت مصير الدوام في العام الدراسي المقبل فيما إذا كان حضورياً أو إلكترونيا.وقال رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم النيابية تحدد مصير العام الدراسي المقبل المركز الخبري الوطني.

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