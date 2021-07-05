مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير الأميركي زيارة الكاظمي المرتقبة لواشنطن

2021/07/05 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، والتعاون المشترك في المجالات التي تخدم البلدين.

وبحسب بيان لمكتب الأعرجي فان الجانبين تطرقا الى الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى الولايات المتحدة الأميركية، والملفات التي سيناقشها مع الجانب الأمريكي، وسبل إنجاح هذه الزيارة، بما يصب في المصلحة المتبادلة بين البلدين.

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