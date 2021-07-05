2021/07/05 | 19:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توج فريق القوة الجوية ، اليوم الاثنين، ببطولة الدور العراقي الممتاز بكرة القدم بعد فوزه على نادي النفط بأربعة أهداف لهدف .وسجل أهداف الجوية كل من أيمن حسين في الدقيقتين 21 و 52 ، إحسان حداد في الدقيقة 76 ولؤي ماجد في الدقيقة 82.واثر فوزه هذا، توج الجوبة بلقب الدوري الممتاز هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية بطلاً لدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية بطلاً لدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).