قفزة في أسعار النفط غير مسبوقة منذ العام 2015 بعد فشل اجتماع ’أوبك+’

2021/07/05 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد وصلت أسعار النفط العالمية، مساء الاثنين، إلى حدود 77 دولاراً للبرميل الواحد بعد إخفاق اجتماع دول “أوبك+”. ويعتبر حاجز 77 دولارا للبرميل أعلى مستوى للسعر العالمي منذ 2015، ويأتي هذا الارتفاع بعد فشل حصول اتفاق بين الدول المنتجة في “أوبك+”

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