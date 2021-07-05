القوة الجوية يتوج بطلاً لدوري الكرة الممتاز

2021/07/05 | 19:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج فريق القوة الجوية، الاثنين، بطلاً للدوري العراقي الممتاز للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد فوزه اليوم على فريق النفط بأربعة أهداف لهدف.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب التاجي في الساعة الخامسة عصراً، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري.

وسجل فريق القوة الجوية أولاً عن طريق مهاجمه أيمن حسين في الدقيقة 21 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل الجوية ثلاثة أهداف فيما سجل فريق النفط هدفاً واحداً لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1.

وبهذا حسم الجوية لقب الدوري للموسم 2020-2021 قبل انتهاءه.

وينفرد فريق نادي القوة الجوية بالصدارة بعد انتهاء الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز برصيد 76 نقطة ويحل الزوراء ثانياً برصيد 66 نقطة ثم فريق نادي الشرطة ثالثا برصيد 65 نقطة، وبالمركز الرابع فريق نادي النجف بنفس رصيد النجف الا انه يتخلف عنه بفارق الأهداف.

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