وزير الداخلية يصدر توجيهاً للأجهزة الأمنية يخص ’حماية’ المتظاهرين

2021/07/05 | 19:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، على أهمية تكثيف التواصل بين مفاصل الوزارة وباقي تشكيلات الأجهزة الأمنية، فيما وجه دعوة للقوات الأمنية تخص حماية المتظاهرين

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تموز 2021)، أن "وزير الداخلية عقد اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة مع جميع قادة شرطة المحافظات، عبر الدائرة التلفزيونية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومستشار السيد الوزير ومدير شرطة الطاقة ومدير مكتب الوزير وعدد من الضباط".

ناقش الوزير "خلال هذا الاجتماع مواضيع مهمة في مقدمتها ادامة التماس مع قيادة العمليات وتذليل العقبات للارتقاء بالعمل الأمني".

وأكد أن "قائد الشرطة هو المسؤول عن جميع موارد الوزارة في محافظته"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "يكون هناك تواصل مستمر مع جميع مفاصل الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظات".

ووجه الوزير بـ "أهمية التعامل الحسن مع المتظاهرين وتوفير الحماية لهم، فضلا عن تكثيف الجهود والعمل الميداني من أجل توفير الأجواء المناسبة للانتخابات المقبلة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

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