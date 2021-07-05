تأجيل اجتماع وزراء دول منظمة

2021/07/05 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجل مجددا، الاثنين، الاجتماع الوزاري للدول الـ23 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك بلاس) بسبب عدم التوصل إلى اتفاق.

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