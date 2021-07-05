اقليم كوردستان يواجه الجفاف بملياري دينار ونصف

2021/07/05 | 19:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير العام للصرف الصحي في اقليم كوردستان آري احمد، ان حكومة الاقليم قررت صرف 2 مليار و500 مليون دينار فقط لمواجهة الجفاف، في وقت تحتاج المشكلة الى 31 مليار دينار.

وقال احمد لـ PUKmedia اليوم الاثنين، انه تمت المطالبة بقيمة 31 مليار دينار لمواجهة الجفاف لكافة مديريات المياه في اقليم كوردستان وعددها 14 مديرية.

واضاف، انه كخطوة اولى، وافقت الحكومة على صرف 2 مليار و500 مليون دينار، وان الكتاب الان في وزارة المالية لاصدار اجراءات والية صرف المبلغ.

واشار المدير العام للصرف الصحي في اقليم كوردستان الى كمية المياه التي كانت تؤمن من قبل المديريات، مضيفا، ان النسبة كانت بين مليون و900 الف متر مكعب، بمعدل مليون و100 الف خلال يوم، الا انه وفق اخر احصائية تحصلنا عليها خلال الايام الماضية، فان امكانية تامين المياه وصلت الى 2 مليون و250 الف متر مكعب خلال يوم من 5 آلاف و700 بئر، وكذلك عن طريق المشاريع وعددها 91 مشروعا استراتيجيا ومشاريع صغيرة لتامين المياه اللازمة للمواطنين.

PUKmedia بلال بارزان - اربيل

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