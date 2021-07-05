تأجيل اجتماع أوبك بلس

2021/07/05 | 19:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر تأجيل اجتماع مجموعة "أوبك بلس" إلى موعد لاحق، بينما تستمر الاجتماعية التشاورية حول زيادة الإنتاج في سوق النفط العالمية، وذلك حسبما نقلته سكاي نيوز عربية.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع "أوبك بلس" من أجل تحديد السياسة النفطية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل عودة الاقتصادات الكبرى إلى التعافي بعد أزمة كورونا.

والاثنين، استأنف وزراء النفط والطاقة في مجموعة "أوبك بلس"، اجتماعهم المشترك الذي بدأ قبل عدة أيام للتوافق على مستوى الإمدادات النفطية الملائم للسوق، بدءا من أغسطس المقبل وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2022.

وواجه الاجتماع الوزاري بعض الصعوبات في تحقيق التوافق والتغلب على تباين وجهات النظر بين منتجي النفط.

واستقرت الأسعار نسبيا، في نهاية الأسبوع الماضي، بسبب عدم حسم الزيادة الجديدة في الإمدادات، وانتظارا لما ستسفر عنه المفاوضات في الأسبوع الجاري.

PUKmedia / عن سكاي نيوز عربية

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