وكالة: إلغاء اجتماع

2021/07/05 | 19:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ألغي اجتماع مجموعة "أوبك +" الخاص بإقرار سياسة جديدة للإمدادات النفطية بالأسواق العالمية، اليوم الاثنين، بعد تأجيل لمرتين متتاليتين.وذكرت مصادر لوكالة "رويترز"، أنه تقرر إلغاء اجتماع دول "أوبك +" بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج …

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