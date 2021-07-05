وزير الداخلية يؤكد أهمية تكثيف التواصل بين مفاصل الوزارة وباقي تشكيلات الأجهزة الأمنية

2021/07/05 | 19:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، على أهمية تكثيف التواصل بين مفاصل الوزارة وباقي تشكيلات الأجهزة الأمنية، فيما وجه دعوة للقوات الأمنية تخص حماية المتظاهرين وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الداخلية عقد اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة مع جميع قادة شرطة المحافظات، عبر الدائرة التلفزيونية، بحضور وكيل …

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