تقرير: القضاء على الجوع في 2030 صعب التحقيق

2021/07/05 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سيكون القضاء على الجوع بحلول عام 2030، أحد أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة، صعب التحقيق، وخصوصا أن الوباء أدى إلى تفاقم نقص التغذية، وفق ما ورد في تقرير مشترك، صدر […]

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