تأجيل اجتماع أوبك يرفع أسعار النفط لـ77 دولاراً

2021/07/05 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة وصلت أسعار النفط ، اليوم الإثنين ، لحاجز الـ 77 دولاراً بعد تأجيل اجتماع أوبك+ لبحث زيادة الانتاج والذي لم يحدد موعده بعد بسبب خلافات الدول الأعضاء.ومنذ 3 أيام تخوض الدول المنضوية في أوبك+ حوارات بشأن زيادة متوقعة في الانتاج دون التوصل إلى اتفاق.وتؤكد المصادر أن تأجيل الاجتماع لا يعني حدوث أي اتفاق على زيادة الانتاج.وكانت أوبك فشلت في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من آب المقبل ، خلال الاجتماع الذي عقد يومي الخميس الجمعة الماضيين عبر تقنية الفيديو.

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