يصابون بحوادث مرورية فيلاقون حتفهم بالعراق.. الكشف عن أسباب الموت لغياب العلاج

2021/07/05 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتشهد الطرق العامة والسريعة حوادث مرورية عديدة ، يصرع فيها العديد من المواطنين نتيجة للتأخر في اسعافهم، وزارة الصحة وحسب مسؤول فيها وجهت بضرورة ايجاد سيارات اسعاف للاسراع بانقاذ الجرحى.وقال مدير إعلام صحة محافظة بابل، أحمد الجبوري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا كبيرا من الاشخاص كانوا يفارقون الحياة بسبب التأخر في اسعافهم، لأسباب عديدة بينها تخوف الناس وكذلك تأخر وصولهم للمستشفى".وأضاف الجبوري: " بعد ان تم رصد ذلك، وجهت وزارة الصحة بتخصيص سيارات اسعاف ووضعها على الطرق العامة، سيما الطريق السريع".وتابع مدير إعلام صحة المحافظة: "بعد تطبيق هذا التوجيه فعلا، لاحظنا انقاذ حالات عديدة نتيجة لنقل المصابين بشكل سريع".

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