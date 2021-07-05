الصحة تعقد اجتماعاً مشتركاً مع نقابات طبية لمناقشة مستجدات حملات التلقيح ضد كورونا في البلاد

2021/07/05 | 19:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدت وزارة الصحة والبيئة اجتماعاً مشتركاً مع نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان في العراق لبحث ومناقشة اخر مستجدات حملات التلقيح ضد مرض كورونا المنفذة من قبل الملاكات العاملة في وزارة الصحة.وحضر الاجتماع / حسب بيان للوزارة / الذي عقد في مقر نقابة الاطباء العراقيين في بغداد نقيب اطباء العراق العام الدكتور جاسم العزاوي ونقيب الصيادلة العام في العراق الدكتور مصطفى الهيتي وممثل عن نقيب اطباء الاسنان العام ومدير قسم الاعلام والتوعية في وزارة الصحة ومدير قسم التحصين في دائرة الصحة العامة ومسؤولة التحصين في دائرة صحة بغداد الكرخ وعدد من المعنيين.واكد المجتمعون على دعم ومساندة الحملات التلقيحية المنفذة من قبل وزارة الصحة الهادفة الى حماية وتعزيز صحة المواطن العراقي وتمخض الاجتماع عن الاتفاق على تنفيذ حملة تلقيحات في مقر نقاية الاطباء خلال الايام المقبلة تشمل الملاكات الطبية والصحية لضمان ديمومة تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الصحة لجميع العراقيين./انتهى3

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